Diyarbakır'da dolandırıcılık iddiası: 2 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 10:49

Güncelleme: 25.09.2024 - 10:49

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran A.T, hesabındaki 125 bin dolar değerindeki sanal parasını kız arkadaşının başka bir hesaba aktardığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, bazı güvenlik kamerası görüntüleri de incelendi.

Ekipler, mağdur A.T'nin kız arkadaşı Ö.Ç'nin evine gittiğini, kız arkadaşıyla zaman geçirdiği sırada evde saklanan M.P'nin bir boşluktan yararlanıp A.T'nin telefonunu ele geçirdiğini ve kripto hesabına giriş yaparak, hesabındaki sanal parayı başka bir hesaba transfer ettiğini belirledi.

Daha sonra Ö.Ç'nin kuzeninin eve geleceği bahanesiyle A.T'yi evden çıkardığını ve şüphelilerin bu şekilde evden kaçtığını belirleyen ekipler, M.P'nin cep telefonundaki parmak iziyle apartmana girerken bastığı zildeki parmak izinin aynı olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden Ö.Ç. Diyarbakır'da, M.P. ise Sivas'ta yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.