Diyarbakır'da esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, üzerlerindeki toplam 200 gram esrar ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

DHA
07 Kasım 2022 Pazartesi, 11:05
Diyarbakır'da esrarla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesi çalışmaları kapsamında durdurulan araçtaki şüphelilerin üzerinden toplam 200 gram esrar çıktı.

BATMAN'A GÖTÜRECEKLERDİ

Şüpheliler M.İ. (21), M.A. (20) ve A.D.’nin (20) esrarı Batman’a götürmeye çalıştıkları tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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