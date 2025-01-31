Diyarbakır'da evde çıkan yangında ağır yaralanmıştı... Kurtarılamadı!

Bismil ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan 58 yaşındaki bedensel engelli A.Ö. adlı yurttaş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'da evde çıkan yangında ağır yaralanmıştı... Kurtarılamadı!
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AA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 16:04

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında, ağır yaralanan bedensel engelli A.Ö. (58) tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi 3. Sokak'ta tek katlı bir evde önceki gün akşam saatlerinde çıkan yangında A.Ö. ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. A.Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmişti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale gelmişti.


Etiketler: #diyarbakır #engelli #Yangın #yoğun bakım

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