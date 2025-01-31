Malatya'da toplu konutların şantiyesinde yangın paniği!

Kentte devam eden toplu konutların şantiyesinde inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1,5 saatte söndürüldü.

Malatya'da toplu konutların şantiyesinde yangın paniği!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 15:24

Malatya'da Niyazi Mısri Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konutların şantiyesinde görevli işçilerin kaldığı konteynerlerde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Şantiyede çalışan işçiler, konteynerlerden yükselen duman ve alevleri görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın, 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çok sayıda konteynerde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı aktarıldı.


Etiketler: #İşçi #Malatya #şantiye #Yangın

İlgili Haberler

Bursa'da inşaatta beton kalıp patladı... Göçük altında kalan işçiler var!

Bursa'da inşaatta beton kalıp patladı... Göçük altında kalan işçiler var!
İzmir'de inşaattaki ısıtma kazanının patlaması sonucu 1 işçi öldü, 10 işçi yaralandı

İzmir'de inşaattaki ısıtma kazanının patlaması sonucu 1 işçi öldü, 10 işçi yaralandı
Türkiye’de iş kazaları raporu: Aynı gün 3 inşaatta 3 işçi hayatını kaybetti

Türkiye’de iş kazaları raporu: Aynı gün 3 inşaatta 3 işçi hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler