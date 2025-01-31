Malatya'da toplu konutların şantiyesinde yangın paniği!
Kentte devam eden toplu konutların şantiyesinde inşaatta çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1,5 saatte söndürüldü.
Malatya'da Niyazi Mısri Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konutların şantiyesinde görevli işçilerin kaldığı konteynerlerde öğle saatlerinde yangın çıktı.
Şantiyede çalışan işçiler, konteynerlerden yükselen duman ve alevleri görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın, 1,5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çok sayıda konteynerde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin araştırıldığı aktarıldı.
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