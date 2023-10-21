Müşteriler içerideydi... Sivas’ta kafeye silahlı saldırı!
Sivas’ta bir kafe kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kurşunlandı. Kafeye 4 kurşun isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.
Kent merkezinde bulunan kafeler sokağındaki bir kafe, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunların hedefi oldu.
Yurttaşların da bulunduğu kafeye 4 kurşun isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda yaya olarak gelen şüpheli şahıs hızlı olay yerinden uzaklaştı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekipler kafe etrafında güvenlik önlemi alırken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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