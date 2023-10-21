Müşteriler içerideydi... Sivas’ta kafeye silahlı saldırı!

Sivas’ta bir kafe kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kurşunlandı. Kafeye 4 kurşun isabet ederken, olayda yaralanan olmadı.

İHA
Yayınlanma: 21.10.2023 - 22:29
Müşteriler içerideydi... Sivas’ta kafeye silahlı saldırı!
Abone Ol google-news

Kent merkezinde bulunan kafeler sokağındaki bir kafe, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunların hedefi oldu.

Yurttaşların da bulunduğu kafeye 4 kurşun isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda yaya olarak gelen şüpheli şahıs hızlı olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler kafe etrafında güvenlik önlemi alırken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.


İlgili Haberler

Belçika Adalet Bakanı istifa etti: Saldırıda iki kişi ölmüştü

Belçika Adalet Bakanı istifa etti: Saldırıda iki kişi ölmüştü
Hamas'tan 'rehine' açıklaması: 'Saldırılar bitene kadar...'

Hamas'tan 'rehine' açıklaması: 'Saldırılar bitene kadar...'
Son dakika... Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı

Son dakika... Irak'ta ABD askeri üssüne saldırı

En Çok Okunan Haberler