Müşteriler içerideydi... Sivas’ta kafeye silahlı saldırı!

Yayınlanma: 21.10.2023 - 22:29

Güncelleme: 21.10.2023 - 22:29

Kent merkezinde bulunan kafeler sokağındaki bir kafe, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunların hedefi oldu.

Yurttaşların da bulunduğu kafeye 4 kurşun isabet etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda yaya olarak gelen şüpheli şahıs hızlı olay yerinden uzaklaştı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler kafe etrafında güvenlik önlemi alırken saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.