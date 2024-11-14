Karabük'te feci kaza... İki araç çarpıştı: Yaralılar var!
Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Otomobil sürücülerinden Turan Kaya'nın polis memuru olduğu öğrenildi.
Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Ramazan Kaplan (51) idaresindeki 78 SR 246 plakalı otomobil Eflani istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen Turan Kaya (24) idaresindeki 26 LA 343 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile birlikte Sudenaz Şenel (20), Gamze Şenel (26), Beyhan Şenel (44), Zeynep Şenel (10), Esma Kaya (23) ve Ahmet Özdemir (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜLERDEN BİRİ POLİS MEMURU
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücülerinden Turan Kaya'nın Kastamonu Pınarbaşı İlçe Emniyet Amirliğinde polis olarak görev yaptığı öğrenildi.
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