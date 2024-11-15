Amasya'da feci kaza... Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Amasya’da lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Amasya'da feci kaza... Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:28

Feci kaza, dün akşam Koza Mahallesi hal kavşağı mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre, Furkan Kaplan (26) yönetimindeki 60 ABN 628 plakalı otomobil, şehir merkezine seyir halindeyken lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı.

Kazada, sürücü Kaplan ve arkadaşı Samet Eren (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #Amasya Üniversitesi #amasya

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