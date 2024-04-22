Diyarbakır'da feci olay: Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde elektrik dağıtım şirketi çalışanı Mazlum Turunç (31), tamir için çıktığı direkte akıma kapılıp, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 18:15
Diyarbakır'da feci olay: Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp, hayatını kaybetti
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Olay, sabah saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Kürekli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanı Mazlum Turunç, arızayı gidermek için direğe çıktı.

Direkteki trafoda onarım çalışması yapan Turunç, akıma kapılarak yere düştü. Ekip arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Turunç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Mazlum Turunç’un cenazesi, otopsi için Çınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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