Şanlıurfa'da piknik alanında korkutan yangın!

Yayınlanma: 02.07.2023 - 06:32

Güncelleme: 02.07.2023 - 06:34

Doğukent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarındaki Orman Bölge Müdürlüğü yakınlarındaki piknik alanında, gece saatlerinde yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan çalışma sonucu yangın, yarım saatte kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.