Şanlıurfa'da piknik alanında korkutan yangın!
Şanlıurfa'da piknik alanına yakın bir noktada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Doğukent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarındaki Orman Bölge Müdürlüğü yakınlarındaki piknik alanında, gece saatlerinde yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan çalışma sonucu yangın, yarım saatte kontrol altına aldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama
- Basket görüntüleri tartışma yarattı
- İBB'den milyonlara sevindiren haber
- Sözcü TV'den 'Fatih Portakal' açıklaması
- Naci Görür'den açıklama: İki fay hattını işaret etti!
- FIFA'dan devrim niteliğinde karar!
- Berzeg'i gördüğünü iddia etti, seferber oldular
- Benzine dev zam yolda!
- Devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı
- Fransız ekibi, milli kaleciyi istiyor!