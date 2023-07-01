İzmir'de sazlık alanda yangın: Kontrol altına alındı!

Yayınlanma: 01.07.2023 - 15:54

Güncelleme: 01.07.2023 - 15:54

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.



