İzmir'de sazlık alanda yangın: Kontrol altına alındı!

İzmir Seferihisar'daki sazlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucuda kontrol altına alındı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 15:54
İzmir'de sazlık alanda yangın: Kontrol altına alındı!
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İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.



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