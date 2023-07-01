İzmir'de sazlık alanda yangın: Kontrol altına alındı!
İzmir Seferihisar'daki sazlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucuda kontrol altına alındı.
İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
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