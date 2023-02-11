Diyarbakır'da günler sonra gelen mucize... Anne köpek, 2 yavrusu ile birlikte enkazdan kurtarıldı

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 13:34

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 16:19

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremler, Türkiye’yi derinden sarstı. Şu ana kadarki can kaybı sayısı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren yurttaşların sayısını bile geçti.

Bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken; arama kurtarma çalışmaları da sürüyor.

YÜREKLERİ ISITAN AN

Depremin vurduğu illerden biri de Diyarbakır oldu.

Bölgedeki ekipler Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi'ndeki Hisami Apartmanı'da enkaz altından 124 saat sonra anne köpek ve 2 yavrusunu kurtardı.

O anlar objektiflere böyle yansıdı…