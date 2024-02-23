Diyarbakır'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 11 yaşındaki çocuk hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Raif Türk İlkokulu'nda okuyan 4. sınıf öğrencisi M.F.M'ye annesi G.M. ile Ahmet Kaya Caddesi'ndeki kaldırımda yürüdüğü sırada hafif ticari araç çarptı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri M.F.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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