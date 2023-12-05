Diyarbakır’da hareketli anlar... 'Suya bebek atıldı' ihbarı!

Diyarbakır'da ağır hasarlı binanın bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı ihbarıyla bölgeye gelen ekipler, suyu boşaltmak için çalışma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:40
Diyarbakır’da hareketli anlar... 'Suya bebek atıldı' ihbarı!
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alıp boşaltılan 4 katlı sağlık ocağının bodrum katındaki su birikintisine bir kadının bebek attığı iddia edildi. 

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, binanın etrafını güvenlik şeridiyle kapatırken itfaiye ekipleri de bodrum kattaki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.

Polis, ihbarı gerçekleştirenin ifadesine başvurdu.


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