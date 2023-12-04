Karaman’da ambulans ile otomobil çarpıştı!
Karaman’da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Feci kaza, sabah saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. yönetimindeki 70 FZ 020 plakalı ambulans ile M.E. idaresindeki 70 DP 256 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı.
1 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan E.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polise ekipleri sevk edildi. Yaralı E.E., olay yerine çağrılan başka ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından ambulans ve otomobil olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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