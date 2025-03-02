Diyarbakır'da hayvana eziyet! Ağzı bağlanan köpek nefessiz kaldı
Diyarbakır’da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ağzı iple bağlanan sokak köpeği, çevredekiler ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Nefes almakta zorlanan köpek, ipin kesilmesiyle rahatladı.
Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan katliam yasasının TBMM'den geçmesinin ardından, sokak hayvanlarına yönelik eziyetler artarak devam ediyor.
Son olarak Diyarbakır’da da bir sokak köpeğine eziyet edildi. Gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ağzı iple sıkıca bağlanan bir köpek bulundu. Uzun uğraşlar sonucu ip kesilirken, nefes almakta zorlanan köpek ölümden döndü.
Olayın faillerinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: #diyarbakır #sokak hayvanları #sokak köpeği
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