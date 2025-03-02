Diyarbakır'da hayvana eziyet! Ağzı bağlanan köpek nefessiz kaldı

Yayınlanma: 02.03.2025 - 14:29

Güncelleme: 02.03.2025 - 14:29

Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan katliam yasasının TBMM'den geçmesinin ardından, sokak hayvanlarına yönelik eziyetler artarak devam ediyor.

Son olarak Diyarbakır’da da bir sokak köpeğine eziyet edildi. Gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ağzı iple sıkıca bağlanan bir köpek bulundu. Uzun uğraşlar sonucu ip kesilirken, nefes almakta zorlanan köpek ölümden döndü.

Olayın faillerinin bulunması için çalışma başlatıldı.