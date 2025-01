Çeşme Belediyesi’nden sokak hayvanlarına yuva

Yayınlanma: 28.01.2025 - 16:41

Güncelleme: 28.01.2025 - 16:41

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Çeşme Belediyesi, sokak hayvanlarının yanında olmaya devam ediyor. Çeşme Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak kedilerinin kötü hava koşullarından korunabilmesi için 500 adet kolay kurulumlu kedi evi dağıtımına devam ediyor. Can dostumuz olan kedilerin kısırlaştırılması veya tedavileri için Çeşme Belediyesi Ilıca Veteriner Kliniği’ne gelen vatandaşlar, kedi evlerini ihtiyaç duydukları alanlara yerleştirmek için ücretsiz olarak temin edilebilecek.

Kedi evleri ile sokaktaki minik dostların kış aylarında kötü hava koşullarından korunmalarını amaçladıklarını söyleyen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Çeşme Belediyesi olarak, can dostlarımızın her zaman yanındayız. Sokak hayvanlarımızın, sağlıklı, güvenli ve mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hem sessiz can dostlarımıza hem de onların bakımına katkı sağlayan vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.