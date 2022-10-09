Diyarbakır'da HDP'li gruba polis müdahalesi: 59 gözaltı
Diyarbakır'da HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu grubun yaptığı yürüyüşe polis müdahale etti, 59 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkartılmasının yıl dönümünde aralarında HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun, Dersim Dağ, İmam Taşçıer’in de olduğu grup, yürüyüş yapmak istedi.
Polis ekipleri tarafından Bağlar Emek Caddesi’nde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grubun önü kesildi.
Uyarılara rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden gruba polis müdahale etti.
Yaşanan arbede sonucu 59 kişi gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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