Diyarbakır’da husumetli karşılaşması faciayla bitti

Diyarbakır’da M.D., yürürken karşılaştığı husumetlisiyle tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine husumetlisi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır’da husumetli karşılaşması faciayla bitti
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DHA
Yayınlanma: 05.03.2025 - 16:45

Diyarbakır’da 27 yaşındaki M.D., sokakta yürüdüğü sırada adı öğrenilemeyen husumetlisiyle karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Husumetlisi, yanında getirdiği tabancayla M.D.’ye ateş etti. Yaralanan M.D. yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan M.D., ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #diyarbakır #Saldırgan

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