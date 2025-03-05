Elektronik kelepçe de çare olmadı! Boşanma aşamasındaki saldırgan koca, metro çıkışında sırtından vurdu

Yayınlanma: 05.03.2025 - 12:37

Güncelleme: 05.03.2025 - 12:37

Ankara’da boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Döne Bozdemir’in cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına delil olarak girdi. Elektronik kelepçeye rağmen eşinin takibinden kurtulmaya çalışan Bozdemir, metro çıkışında sırtından vuruldu.

SALDIRGAN KOCADAN 'ALDATILMA' SAVUNMASI

O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Döne Bozdemir’in hızla metro istasyonundan çıkmaya çalıştığı, eşinin ise onu adım adım takip ettiği görüldü. Merdivenlere yöneldiği sırada silah sesi duyulurken, Bozdemir’in yere yığıldığı anlar kaydedildi.

Cinayetin ardından kaçan Gafer Bozdemir, kısa sürede polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Hakkında ‘Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanık, mahkemede "aldatıldığı" iddiasını ortaya attı.

Ancak Bozdemir ailesinin avukatı Çisel Demirkıran, bu savunmanın kadın cinayetlerinde sıkça kullanılan bir bahane olduğunu belirterek, "Döne, tüm çığlıklarına rağmen kimse yardım elini uzatmadan öldürüldü" dedi.