Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan kavga hastanede devam etti: 6 yaralı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Hastanede devam eden bıçaklı ve palalı kavgada da 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 10:07
Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan kavga hastanede devam etti: 6 yaralı
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Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü.

Tabancayla yaralanan İ.H.H., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu haber alan tarafların yakınlarının hastaneye gelmesi sonrası kavga hastane bahçesinde devam etti.

Pala ve bıçakların kullanıldığı kavgada S.S.H, M.H., A.H. ile M.N.Ç. ve Ş.Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastane bahçesindeki kavga polis ve güvenlik ekiplerinin çabaları sonrası kontrol altına alındı.

Yaralılardan M.N.Ç. ve Ş.Ç. Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, diğerleri ise olay yerindeki hastanede tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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