Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan kavga hastanede devam etti: 6 yaralı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 10:07

Güncelleme: 21.08.2024 - 10:09

Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü.

Tabancayla yaralanan İ.H.H., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu haber alan tarafların yakınlarının hastaneye gelmesi sonrası kavga hastane bahçesinde devam etti.

Pala ve bıçakların kullanıldığı kavgada S.S.H, M.H., A.H. ile M.N.Ç. ve Ş.Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastane bahçesindeki kavga polis ve güvenlik ekiplerinin çabaları sonrası kontrol altına alındı.

Yaralılardan M.N.Ç. ve Ş.Ç. Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, diğerleri ise olay yerindeki hastanede tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.