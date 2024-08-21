'Halay başı' olma kavgası: Sandalyeler havada uçuştu

Hatay’da düğünde yaşanan ’halay başı olma’ tartışması sonucu çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaralanan olmazken, kavga eden tarafların daha sonra barıştırıldığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 09:04
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Arsuz ilçesi Yukarı Kepirce Mahallesi’nde meydanda yapılan düğün esnasında ’halay başı olma’ tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayı düğüne katılan diğer davetliler ayırdı. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken düğünde sandalyelerin havada uçuştuğu anlar kameraya yansıdı.

Düğünde kavga eden tarafların mahallenin büyükleri tarafından barıştırıldığı ve sulh sağlandığı öğrenildi.


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