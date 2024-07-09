Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada Ü.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ü.A, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dortmund'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
- ‘Boğazıma yapıştı, paramı ilk gün elimden alıyordu'
- ‘Parti içinde en az 50 milletvekili…’
- Üç konfederasyon asgari ücret talebini açıkladı
- 'Bu akşam 21.00'de başlıyoruz!'
- AKP'li seçmen Özel'in en çok 'o söylemini' destekliyor
- Plajları parsel parsel satan hangi iktidar?
- Ersan Şen: Bu kadar tepki beklemiyordum, pişmanım
- Dolar yıl sonunda o rakamı görecek!
- Emekli için masada 3 formül var!