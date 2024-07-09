Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 17:45
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 kişi yaralandı
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Merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada Ü.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ü.A, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.


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