Beykoz Riva’da 'yol verme' kavga: Döverek bayılttılar

Beykoz Riva’da iki grup arasında yol verme kavgası çıktı. Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil olarak bir genci öldüresiye dövdü. O anlar ise çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 08.07.2024 - 16:47
Beykoz Riva’da 'yol verme' kavga: Döverek bayılttılar
Abone Ol google-news

İstanbul Beykoz Riva’da, iki grup arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü.

Kavgaya bir tarafın yakınları da dahil oldu. Kimliği belirsiz kişiler tarafından öldüresiye dövülen genç fazla dayanamayarak bayıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir genç dövülüyor ve gencin bayılarak yere düştüğü görülüyor.


Beykoz haberleri

İlgili Haberler

Denizli'de parkta silahlı kavga: 1 kişi öldü

Denizli'de parkta silahlı kavga: 1 kişi öldü
Bir kadın silahla vurulmuştu... Düğün sonrası kavgada 6 şahıs tutuklandı

Bir kadın silahla vurulmuştu... Düğün sonrası kavgada 6 şahıs tutuklandı
Düzce ve Bolu arasında 'dağ' kavgası büyüyor: Akıllı ol

Düzce ve Bolu arasında 'dağ' kavgası büyüyor: Akıllı ol
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler