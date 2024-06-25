Diyarbakır'da iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga!
Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Kavgada E.D. (41) ile Ş.K. (74) vücutlarına aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan 2 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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