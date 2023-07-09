Diyarbakır’da iki minibüs kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı!

Yayınlanma: 09.07.2023 - 17:30

Güncelleme: 09.07.2023 - 17:45

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Turistik Caddesi üzerinde M.Y.’nin kullandığı minibüs ile A.G. yönetimindeki şehir içi minibüs kafa kafaya çarpıştı.

Kazada minibüslerde bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.