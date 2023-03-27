Diyarbakır'da inşaat halindeki 4 katlı binada yangın paniği!

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 15:44

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 15:44

Silvan ilçesine bağlı kırsal Nohuttepe Mahallesi’nde öğle saatlerinde yapımı devam eden 4 katlı binanın inşaat malzemelerinin kullanıldığı alt katta henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Dumanların yükselmesiyle çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Paniğe sebep olan yangında inşaat malzemelerinin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.