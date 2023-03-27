Diyarbakır'da inşaat halindeki 4 katlı binada yangın paniği!
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde inşaat halindeki 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında inşaat malzemelerinin büyük kısmı kullanılamaz duruma geldi.
Silvan ilçesine bağlı kırsal Nohuttepe Mahallesi’nde öğle saatlerinde yapımı devam eden 4 katlı binanın inşaat malzemelerinin kullanıldığı alt katta henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Dumanların yükselmesiyle çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Paniğe sebep olan yangında inşaat malzemelerinin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.
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