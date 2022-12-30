Mersin'de IŞİD operasyonu: 11 gözaltı kararı
Mersin'de, IŞİD terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerini deşifresine yönelik çalışma başlattı.
ŞAFAK VAKTİ OPERASYONU
Çalışma kapsamında yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu değerlendirilen, sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 1'i Fransız uyruklu, 11 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen evlerde şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon bölgelerinde özel harekat polisleri sokak giriş ve çıkışlarını tutarak, güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet'e götürüldü.
Adreslerdeki aramalar sürüyor.
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