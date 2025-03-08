Çay ocağına pompalı tüfekle saldırıda yeni gelişme: Şüpheli yakalandı!

Çorum'da çay ocağına pompalı tüfekle ateş açıp, 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan şüpheli Hüseyin Can S. (35) yakalandı.

Çay ocağına pompalı tüfekle saldırıda yeni gelişme: Şüpheli yakalandı!
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DHA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 14:14

Ulukavak Mahallesi Damat Şükrü Sokak'ta 6 Mart akşamı Hüseyin Can S., çay ocağına gelerek daha önceden tartıştığı kişilere pompalı tüfekle rasgele ateş açtı.

BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Çay ocağında bulunan 5 kişi, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Barış Can Özel, kurtarılamadı.

ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Hüseyin Can S., dün akşam saatlerinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin Can S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. 


Etiketler: #çorum #çay ocağı

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