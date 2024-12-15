Diyarbakır’da kahvede silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde kahvede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Mesut Yılmaz Caddesi’nde bir kahvede husumetli taraflar arasında yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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