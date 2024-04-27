Diyarbakır’da kayıp çobandan 6 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 6 gündür kayıp olanı çoban; arazi, gölet, mağara ve metruk yapılar gibi yerlerde aranıyor.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 11:25
Diyarbakır’da kayıp çobandan 6 gündür haber alınamıyor
Abone Ol google-news

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi’nde çobanlık yapan Şeyhmus Arslan 22 Nisan’da akşam 20.00 sularında ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başladı. Aramalardan sonuç alamayan gencin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Arslan’ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), güvenlik korucusu ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

Arama kurtarma ekipleri, köy çevresindeki arazilerde, gölet, metruk yapılar ve mağaralar gibi yerlerde arama çalışmalarını bugün de sürdürüyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına ait “Yel” isimli iz takip köpeği de ekiplere dahil olduğu arama çalışmalarında 100’den fazla su kuyusuna tekrar bakılacak.


afad haberleri diyarbakır haberleri çoban haberleri

İlgili Haberler

22 yıldır kayıp olan adamın kalıntıları Google Haritalar'da bulundu

22 yıldır kayıp olan adamın kalıntıları Google Haritalar'da bulundu
Yolcu haklarında düzenleme: Geciken uçuşlar ve kayıp bagajlarda nakit iade yapılacak

Yolcu haklarında düzenleme: Geciken uçuşlar ve kayıp bagajlarda nakit iade yapılacak
Kayıp olarak aranıyordu... 25 yaşındaki genç ölü bulundu!

Kayıp olarak aranıyordu... 25 yaşındaki genç ölü bulundu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

MHP'den açıklama geldi: Bahçeli'nin videosundaki gönderme kime?

MHP'den açıklama geldi: Bahçeli'nin videosundaki gönderme kime?
Rezidansta öldürülen Selin Yalın’ın şarkıcı Yalın’ın akrabası olduğu ortaya çıktı

Rezidansta öldürülen Selin Yalın’ın şarkıcı Yalın’ın akrabası olduğu ortaya çıktı
Son Dakika... Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi

Son Dakika... Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelendi
Fatih Erbakan neden meclise davet edilmedi? AKP’den ilk açıklama

Fatih Erbakan neden meclise davet edilmedi? AKP’den ilk açıklama
Arapça soruyu anlamayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a AKP’li isimden istifa çağrısı

Arapça soruyu anlamayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a AKP’li isimden istifa çağrısı
Okay Yokuşlu’nun muhteşem golü ödüllendirildi

Okay Yokuşlu’nun muhteşem golü ödüllendirildi
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bulgu!

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında yeni bulgu!
Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı