Diyarbakır’da lastiği fırlayan otomobil takla attı: 3 yaralı

Diyarbakır’da otomobilin arka lastiğinin fırlayıp takla atmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan 1 yaralı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

DHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 15:45
Diyarbakır’da lastiği fırlayan otomobil takla attı: 3 yaralı
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Feci kaza, Yukarıkılıçtaşı Mahallesi Kent Ormanı içerisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AHM 638 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken, arka lastiği bilinmeyen bir nedenle fırladı.

Otomobil takla attı. Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 2 yaralıyı çıkardı.

Araç içerisinde sıkışan 1 yaralıyı ise itfaiye ekibi çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. 3 yaralı, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, otomobilin lastiğini olay yerinden 5 metre geride buldu.

3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

 

 

 


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