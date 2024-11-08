Diyarbakır’da tarihi surlardan düşen kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır’da dengesini kaybederek tarihi surlardan düşen 54 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da tarihi surlardan düşen kadın hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 16:56

Edinilen bilgiye göre, olay Sur ilçesi Mardin Kapı bölgesinde meydana geldi. Gezmek için surlara çıkan Kadriye Yıldız (54), dengesini kaybederek surlardan düştü.

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Etiketler: #diyarbakır #tarihi sur

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