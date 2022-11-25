Diyarbakır'da 'mantar' toplamaya çıkan 13 yaşındaki Selman kayıp
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, önceki gün mantar toplamaya gittikten sonra kaybolan Selman Yaşar'dan (13) haber alınamazken, ekipler arama çalışması başlattı.
Sur ilçesinin kırsal Bağıvar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Selman Yaşar, dün mantar toplamak için Çınar ilçesinin kırsal Çömçeli Mahallesi'ne gitti.
Yaşar akşam eve dönmeyince yakınları da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Yaşar'ı arama çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi.
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