Diyarbakır'da 'mantar' toplamaya çıkan 13 yaşındaki Selman kayıp

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, önceki gün mantar toplamaya gittikten sonra kaybolan Selman Yaşar'dan (13) haber alınamazken, ekipler arama çalışması başlattı.

DHA
25 Kasım 2022 Cuma, 09:42
Diyarbakır'da 'mantar' toplamaya çıkan 13 yaşındaki Selman kayıp
Abone Ol google-news

Sur ilçesinin kırsal Bağıvar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Selman Yaşar, dün mantar toplamak için Çınar ilçesinin kırsal Çömçeli Mahallesi'ne gitti.

Yaşar akşam eve dönmeyince yakınları da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Yaşar'ı arama çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi.


diyarbakır mantar kayıp

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler