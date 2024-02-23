Diyarbakır’da metruk eve terk edilmiş bir bebek bulundu

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde metruk bir evin merdivenine terk edilmiş olarak bulunan yeni doğmuş bebek, hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 23.02.2024 - 22:51
Diyarbakır’da metruk eve terk edilmiş bir bebek bulundu
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Alınan bilgiye göre, öğlen saatlerinde Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’ndeki metruk evin merdivenlerindeki poşet içerisinde terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Metruk evden alınan erkek bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bebeği oraya bırakan kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.

Bebeğin mahalleliler tarafından bulunma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


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