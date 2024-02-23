Berat ne demek? Berat Kandili'nin anlam ve önemi ne?
Müslüman yurttaşlar için senenin en önemli günlerinden biri olarak anılan Berat Kandili gecesi yarın idrak edilecek. Peki, Berat ne demek? Berat Kandili'nin anlam ve önemi ne?
Ramazan ayının müjdecisi olarak tanımlanan Berat Kandili'nde bol bol dua ve ibadet edecek olan yurttaşlar, bu kutsal günün anlam ve önemini merak ediyor. Peki, Berat ne demek? Berat Kandili'nin anlam ve önemi ne?
BERAT NE DEMEK?
Berat, Arapçada "temize çıkma" anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.
Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.
BERAT KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ
Bir kısım Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi olduğuna inanır. Bu konuda İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisi vardır.
BERAT SÖZLÜK ANLAMI
Türk Dil Kurumu’na göre Berat isminin anlamı ise şu şekildedir;
Rütbe, nişan, Bir buluştan, patent, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge.
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