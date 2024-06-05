Diyarbakır'da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde işçi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 05.06.2024 - 14:09
Diyarbakır'da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
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Diyarbakır-Bismil-Batman Kara yolunda ilçenin Şükürlü Mahallesi mevkiinde Sivas'a mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 7 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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