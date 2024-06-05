Siirt’te otomobil kazası: 2 yaralı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:34

Güncelleme: 05.06.2024 - 09:34

Afetevleri Mahallesi’nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.