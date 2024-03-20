Diyarbakır'da 'nevruz' önlemleri: Alan 10 kilometreyi bulan bariyerlerle kapatılacak, 7 bin 500 polis görev alacak

Diyarbakır’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde 21 Mart’ta düzenlenecek olan nevruz kutlamalarında 2,5 ton odun yakılacak. Sahnenin önüne 4 metre yüksekliğinde tel örgü konulurken, 136 bin metrekarelik alanda toplamı 10 kilometreyi bulan bariyerlerin kurulacağı kutlamalarda 7 bin 500 polis görev yapacak.

DHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:58
Diyarbakır'da 'nevruz' önlemleri: Alan 10 kilometreyi bulan bariyerlerle kapatılacak, 7 bin 500 polis görev alacak
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Diyarbakır'da yarın düzenlenecek nevruz kutlamaları Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilecek. DEM Parti öncülüğünde yapılacak kutlamalarda 2,5 ton odunun yakılacağı öğrenilirken, 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerler kurulacak.

7 bin 500 polisin görev yapacağı alana gelenler, 6 ana giriş kapısında oluşturulacak 3 kademeli arama noktasından geçerek içeri alınacak. Nevruz Park alanına çıkan Kamışlo Bulvarı, Nevruz ve Evrim Alataş caddeleri ile bulvarlar bariyerlerle kapatıldı.

Güzergahı kullanmak isteyenler için ise alternatif olarak Yenihal Caddesi ve üzerindeki sokaklar, Siverek ile Aram Tigran caddeleri ve sokak aralarının açık olacağı bildirildi.

SAHNEYE GİRİLMEMESİ İÇİN 4 METRELİK TEL ÖRGÜ

Zırhlı araçların da konuşlandırılacağı alanda, geçen yıl 10 polisin atılan taşlardan yaralandığı olayların tekrar yaşanmaması adına görevlilerin dışında kimsenin girmemesi için sahnenin önüne 4 metrelik tel örgü konuldu. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da alana gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


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