Diyarbakır’da öğrenci servisi devrildi: 9 yaralı
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
Merkez Sur ilçesi kırsal Ziyaret Mahallesi Günhan mezrasında M.İ. idaresindeki 38 ZT 745 plakalı öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ve 8 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: #diyarbakır #öğrenci servisi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü peynir markası marketlerden toplatılıyor
- ‘Ey kafirler, yenileceksiniz!’
- Listeden kaldırdıkları ortaya çıktı!
- ATM'lerde yeni dönem resmen başladı
- Yeşim Salkım'dan Acun Ilıcalı'ya büyük rest
- Araç kalabalığın arasına daldı!
- İktidar ‘trollerinin’ ortaya attığı ifade kaygı yarattı
- 10 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı!
- Yılbaşı gecesi ‘noel baba’ dehşeti
- Uçağına en sıkı müdavimi kim oldu?