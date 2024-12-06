Kayseri’de faciadan dönüldü... Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 1 yaralı
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde öğrencilerin bulunduğu servis midibüsü ile tır çarpıştı. Kazada 1 öğrenci yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Karacaören Sultanhanı Ilıca Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kayseri’den Sarıoğlan’a gitmekte olan tır, öğrencilerin bulunduğu servis midibüsü ile çarpıştı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Öğrenci midibüsü çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada; midibüsünde bulunan 13 kişiden 1’i yararlanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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