Kayseri’de faciadan dönüldü... Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde öğrencilerin bulunduğu servis midibüsü ile tır çarpıştı. Kazada 1 öğrenci yaralandı.

Kayseri’de faciadan dönüldü... Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 1 yaralı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 12:10

Edinilen bilgiye göre kaza Karacaören Sultanhanı Ilıca Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kayseri’den Sarıoğlan’a gitmekte olan tır, öğrencilerin bulunduğu servis midibüsü ile çarpıştı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Öğrenci midibüsü çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada; midibüsünde bulunan 13 kişiden 1’i yararlanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #servis #Kayseri

İlgili Haberler

İşçi servis midibüsü ile süt kamyonu çarpıştı: Yaralılar var!

İşçi servis midibüsü ile süt kamyonu çarpıştı: Yaralılar var!
Hatay'da acı olay: Servis ile çarpışan motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı

Hatay'da acı olay: Servis ile çarpışan motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı
Taziye evine gidecekti, servisin çarpmasıyla öldü: Sürücü gözaltında!

Taziye evine gidecekti, servisin çarpmasıyla öldü: Sürücü gözaltında!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler