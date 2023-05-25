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Diyarbakır'da okulda deney sırasında patlama: 4 yaralı!

Diyarbakır'da, özel bir okulda deney yapmak amacıyla kullanılan malzemelerin karışımı sırasında meydana gelen patlamada 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 25.05.2023 - 11:47
Diyarbakır'da okulda deney sırasında patlama: 4 yaralı!
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan özel bir okulda öğleden sonra patlama meydana geldi. 

İNCELEME BAŞLATILDI!

Edinilen bilgiye göre, Fen Bilimleri dersinde yapılacak deney için öğretmen ve öğrenciler bahçeye indi. Deneyde kullanılan malzemelerin karışımı sırasında patlama oldu. Patlamada 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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