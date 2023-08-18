Diyarbakır'da orman yangını!
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Diyarbakır'ın Hani ilçesi Kuyular ile Çukur Mahallesi arasındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına 2 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisi ile müdahale ediyor.
Yangın bölgesinin sarp ve kayalık olmasından dolayı zorluk yaşayan ekiplere, askeri helikopter de destek veriyor.
Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, yangının 7-8 hektarlık alanda etkili olduğunu belirterek, ilçeye bağlı Kuyular ve Çukur Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını bildirdi.
"MÜDAHALE SÜRÜYOR"
Yangına başladığı ilk andan itibaren Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildiğini kaydeden Ayzit, "Yangına müdürlüğümüze bağlı 2 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisi ile müdahale sürüyor. Yangın alanının sarp ve kayalık olması yangına müdahaleyi güçleştirmektedir. Bu sebeple Diyarbakır'da bulunan askeri helikopter ile hava desteği talebi yapıldı. Yangına havadan da müdahale edilmektedir" dedi.
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