Niğde'de mera yangını: Müdahale için yola çıkan itfaiyeciler kaza yaptı

Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 500 hektar mera zarar gördü. Yangına müdahale için yola çıkan itfaiye aracının devrilmesi sonucu ise 3 itfaiyeci yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 08:48
Niğde'de mera yangını: Müdahale için yola çıkan itfaiyeciler kaza yaptı
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Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü yakınlarındaki merada, akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Niğde merkez, Bor, Altunhisar Çiftlik ilçeleri, İl Özel İdaresi  ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 500 hektar mera zarar gördü.

3 İTFAİYECİ YARALANDI

Öte yandan, yangına müdahaleye giden itfaiye aracının devrilmesiyle ise 3 itfaiyeci yaralandı.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Niğde Yangın

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