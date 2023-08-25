Diyarbakır’da orman yangını: Rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı!
Ergani ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangını, rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Değirmendere Mahallesi’ndeki ormanda, saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Ergani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gece boyunca devam eden ve rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ailesine seslenen Kibariye: 'Götürdük malları'
- Merkez Bankası'ndan şahin faiz artışı!
- '2.5 milyon yıldır deprem üretmeyen...'
- Hakaretler ve beddualar yağdırdı!
- Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı
- Bekçi ve iki polis tutuklandı!
- Sadece 3 soru, katılımcıların yüzde 83'ü çuvallıyor!
- Çanakkale'deki yangınla ilgili yeni gelişme!
- Faiz kararı sonrası Türkiye'yi neler bekliyor?
- Enflasyonu ve hayat pahalılığını kabul etti