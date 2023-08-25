Diyarbakır’da orman yangını: Rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı!

Ergani ilçesinde sabaha karşı çıkan orman yangını, rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 25.08.2023 - 09:13
Diyarbakır’da orman yangını: Rüzgârın etkisiyle geniş bir alana yayıldı!
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Değirmendere Mahallesi’ndeki ormanda, saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Ergani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Gece boyunca devam eden ve rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.


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