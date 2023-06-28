Diyarbakır’da otomobil petrol istasyonuna daldı: 1’i çocuk 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri petrol istasyonuna daldı. Kaza sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 16:52
Diyarbakır’da otomobil petrol istasyonuna daldı: 1’i çocuk 5 yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Elazığ Bulvarı üzerinde 61 AAN 610 plakalı otomobil ile 21 ABN 006 plakalı hafif ticari araç sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı.

Çarpma sonucu hafif ticari araç, petrol istasyonuna dalarak yakıt pompalarına çarparak durabildi.

Otomobil sürücüsü yara almazken hafif ticari araçta bulunan 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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