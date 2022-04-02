Diyarbakır’da özel halk otobüsünün yakıtı bitti, yolcular itti
Diyarbakır’da seyir halindeyken yakıtı biten özel halk otobüsünü yolcular aşağı inerek petrol istasyonuna kadar itti.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde seyir halindeyken bir anda duran plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü olarak bilinen midibüsün sürücünün yakıt göstergesini kontrol etmesi üzerine yakıtı bittiği anlaşıldı.
Sürücü durumu yolculara belirterek petrol istasyonuna kadar itmeleri konusunda ricada bulundu.
İSTASYONA KADAR İTTİLER
Sürücünün bu isteğini geri çevirmeyen yolcular midibüsten inerek petrol istasyonuna kadar itti. Renkli görüntülerin yaşandığı o anları ise yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüleri çeken kişi ise, "Araba yolcuları taşırken, yolcu aracı taşıyor" dedi.
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