Narin Güran davasında gerekçeli karar belli oldu: Diyarbakır Barosu'ndan Nevzat Bahtiyar açıklaması

Yayınlanma: 23.01.2025 - 19:32

Güncelleme: 23.01.2025 - 19:32

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davanın gerekçeli kararını tamamladı.

929 sayfadan oluşan gerekçeli kararda, Narin’in kim tarafından öldürüldüğü belirtilmezken, sanıklar hakkında verilen cezaların gerekçesinin ayrıntısı açıklandı.

Gerekçeli kararın açıklamasının ardından Diyarbakır Barosu, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan ve hakkında, "delilleri yok etme'', "gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar’a verilen karara itiraz edecek.

Baro tarafından yapılan açıklamada, Nevzat Bahtiyar’ı “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan yargılanması için istinafa başvurulacağı belirtildi.

Baro açıklamasında şöyle denildi:

“Baromuzun katılan sıfatıyla yer aldığı Narin dosyasında Diyarbakır 8.Ağır Ceza Mahkemesi, beyanlarımızda değindiğimiz hususlara da yer vererek gerekçeli kararını bugün sunmuştur. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın eylemlerinin TCK'nin 281. Maddesi kapsamında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu kapsamında değerlendirilmesi hakkaniyete uygun olmayıp kamuoyu vicdanını da yaralamıştır. Bu sebeple Baromuz tarafından sanık Nevzat Bahtiyar'ın da çocuğu kasten öldürme suçuna iştirakten cezalandırılması talebiyle istinaf kanun yoluna başvurulacaktır. Diyarbakır Barosu olarak, verdiğimiz sözün arkasında durarak Narin'in fail/faillerinin cezalandırılması için hukuki süreç tamamlanıncaya kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz.”