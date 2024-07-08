Diyarbakır’da sosyal güvencesi olmayan kadınlara ücretsiz ulaşım imkanı

Yayınlanma: 08.07.2024 - 18:03

Güncelleme: 08.07.2024 - 18:03

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığının, sosyal güvencesi olmayan kadınların hayatını kolaylaştırmak için ücretsiz ulaşım yapabilecekleri JINKART verilmesine ilişkin çalışma, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin temmuz ayı olağan toplantısında ele alındı. Toplantıda oy birliği ile uygulamanın hayata geçirilmesini kararlaştırıldı.

18-64 YAŞ ARALIĞINDAKİ KADINLAR YARARLANACAK

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan oluşan komisyon kimlerin JINKART kullanabileceğini tespit edecek. Herhangi bir geliri olmayan 18-64 yaş arası kadınlara; Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde geçerli olmak üzere aylık 90 biniş tanımlanacak. Ayrıca kart sahiplerine, Büyükşehir Belediyesi sosyal tesis ve iştirakları ile belediyenin kültürel faaliyetlerinden yüzde 20 indirim hakkı tanınacak.

BAŞVURU KOŞULLARI AÇIKLANACAK

Başvuru koşulları açıklandıktan sonra yeterlilik koşullarını sağlayan kadınlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen merkezlere başvurularını yapabilecek.