Diyarbakır’da patlamaya hazır 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde polisi gördükten sonra ellerindeki 4 adet EYP’yi etrafa atan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:00
Diyarbakır’da patlamaya hazır 4 EYP ele geçirildi: 5 gözaltı
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Alınan bilgilere göre, dün Şehitlik Mahallesi 143. Sokak’ta Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Kartal Timleri”nin uygulaması esnasında şüphelenerek durdurulan B.T, S.R.G, H.S, A.İ ve C.A., polisi görmesi üzerine tedirgin hareketlerde bulunarak ellerindeki poşeti etrafa attı.

Şüphelilerin üzerinde suç ve suç unsuru bulunmazken, polisin çevrede yaptığı kontrollerde poşet içerisinde 4 adet güçlendirilmiş patlamaya hazır El Yapım Patlayıcı (EYP) ile 4 adet fişek bulundu.

Ayrıca şüphelilerin yanlarında plakasız, bantla sarılmış bir adet elektrikli bisiklet de ele geçirildi.

Olay ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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