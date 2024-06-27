Barakadaki yangında 17 cins güvercin öldü

Yayınlanma: 27.06.2024 - 17:08

Güncelleme: 27.06.2024 - 17:08

Kiremitocağı Mahallesi 687 Sokak’ta cins güvercin besleyen Murat Seven’e ait barakada saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında barakadaki 17 cins güvercin yanarak öldü.

"VEBALİ ÖNUN ÜZERİNE OLSUN"

Murat Seven, “40 yıldır büyük bir merakla güvercin yetiştiriyorum. İçeride cins güvercinlerim vardı. Hepsi telef oldu. Kim yaktıysa vebali onun üzerine olsun” dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.