Barakadaki yangında 17 cins güvercin öldü
Düzce'de içinde 17 cins güvercinin olduğu baraka yandı. Yangında güvercinleri ölen Murat Seven büyük üzüntü yaşadı.
Kiremitocağı Mahallesi 687 Sokak’ta cins güvercin besleyen Murat Seven’e ait barakada saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında barakadaki 17 cins güvercin yanarak öldü.
"VEBALİ ÖNUN ÜZERİNE OLSUN"
Murat Seven, “40 yıldır büyük bir merakla güvercin yetiştiriyorum. İçeride cins güvercinlerim vardı. Hepsi telef oldu. Kim yaktıysa vebali onun üzerine olsun” dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- Koray Aydın istifa etti! İşte açıklama metni
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!
- Thomas Chory'den skandal sözler!
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Yabancıların evliliğine yeni zorunluluk!